19 сентября, 05:40,
обновлено 19 сентября, 05:44

Кабмин признал анонимные виртуальные номера угрозой

dotshock/ Shutterstock/ FOTODOM
© dotshock/ Shutterstock/ FOTODOM

Согласно соответствующему постановлению, сервисы по их выдаче планируется блокировать после 1 сентября 2024 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сервисы по их выдаче после 1 сентября 2024 года планируется блокировать. Соответствующее постановление кабмина, имеющееся в распоряжении ТАСС, вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования.

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Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно постановлению, перечень угроз в этой сфере теперь дополнен пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

В настоящее время для регистрации в соцсетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца. При этом злоумышленники зачастую используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и никак не привязаны к персональным данным конкретного человека.

Временный номер позволяет создать временный же аккаунт, с помощью которого злоумышленник может размещать противоправную информацию и совершать мошеннические действия. 

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Россия
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