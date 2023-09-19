19 сентября, 05:53

Эксперт: блокировка выдачи виртуальных номеров поможет сократить противоправные действия

Такое решение приняли, чтобы исключить возможность использования таких номеров в противоправных целях, отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Блокировка сервисов по выдаче виртуальных номеров поможет сократить количество противоправных действий при использовании телеком-инфраструктуры. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сервисы по их выдаче после 1 сентября 2024 года планируется блокировать. "Блокировка этих сервисов поможет сократить количество противоправных действий при использовании телеком-инфраструктуры", - сказал Кусков.

По словам эксперта, выдача виртуальных номеров позволяла использовать в своих целях виртуальные номера добросовестным компаниям, но со временем появилось и большое количество "недобросовестных людей или организаций", использующих этот способ. Решение о возможности блокировок сервисов по выдаче виртуальных номеров было принято, чтобы исключить возможность использования таких номеров в противоправных целях, подчеркнул Кусков.

Эксперт считает, что необходимо навести порядок и с продажей SIM-карт без предъявления паспорта на вокзалах и рынках Москвы и в регионах, поскольку до сих пор, несмотря на большую работу, которую проводят Роскомнадзор и операторы, можно купить SIM-карту и дальше совершать противоправные действия. 

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