Минэнерго Украины заявило о накоплении необходимого для отопительного сезона объема газа

План Кабинета министров выполнили досрочно, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украина досрочно накопила в своих хранилищах необходимый для прохождения отопительного сезона объем газа - 14,7 млрд куб. м. Об этом заявило Министерство энергетики Украины.

"По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах достиг 14,7 млрд куб. м. Так, план Кабинета министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что энергетическая и нефтегазовая сферы ведут активную подготовку к отопительному сезону.

В начале июля украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что власти страны планируют накопить запасы в размере 14,7 млрд куб. м. газа и 1,8 млн тонн угля к началу отопительного сезона. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский провел несколько заседаний по вопросу энергетики и инфраструктуры. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов указывал, что Зеленский недоволен тем, как в стране идет подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону. После этого все причастные к подготовке ведомства активизировали свою работу.

В офисе президента Украины ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в связи с этим призвал сограждан готовить обогреватели и прочее оборудование.