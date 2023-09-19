Московские экспортеры определят план международных выставок на 2024 год

На голосование вынесли выставки в 23 странах - государствах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Экспортеры из Москвы определят план международных выставок на 2024 год, планируется представить товары и услуги компаний из сфер строительства, моды и киноиндустрии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Московский экспортный центр (МЭЦ) проводит традиционный опрос среди столичных предпринимателей о том, в каких деловых событиях они хотели бы принять участие в 2024 году. На голосование вынесли выставки в 23 странах - государствах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ", - сказали в пресс-службе.

Как напомнила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина, с 2018 года при поддержке Москвы больше 1,6 тыс. предприятий приняли участие в 91 международной выставке. Общая сумма заключенных контрактов составила около 2 млрд рублей.

Для увеличения объемов поставок товаров и услуг в дружественные страны МЭЦ за последний год существенно расширил географию поддержки. Объединенный стенд Made in Moscow впервые был представлен в Алжире, Турции, Иране, Марокко, Саудовской Аравии и других государствах.

"В следующем году планируется познакомить зарубежных покупателей с товарами и услугами столичных компаний из таких сфер, как пищевая промышленность, строительство, индустрия моды, кинопроизводство и анимация", - перечислила Сергунина.

В опрос также вошли мероприятия для IT-компаний, производителей электроники и оборудования, мебели, медицинских изделий, детских товаров, косметики и многопрофильные события. Опрос проводится на сайте МЭЦ. Кроме организации деловых мероприятий, МЭЦ предлагает предпринимателям и другие инструменты для продвижения брендов за рубежом. Среди них помощь с размещением на популярных международных маркетплейсах и в ретейл-сетях, обучение в рамках акселераторов и поддержка амбассадоров Москвы в разных странах.