Суд в России наложил арест на ценные бумаги VTB Europe на сумму более €80,7 млн

ВТБ ранее обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с бывшей европейской "дочки" задолженности в €112,6 млн и заявлением о принятии обеспечительных мер

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках иска ВТБ в отношении бывшей европейской "дочки" VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более €80,7 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ.

Ранее ВТБ обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с VTB Bank (Europe) задолженности в €112,6 млн и заявлением о принятии обеспечительных мер.

"Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ. Стоимость ценных бумаг составляет более €80,7 млн", - сказали в пресс-службе.

В ВТБ подчеркнули, что банк удовлетворен вынесенным судебным актом и продолжит добиваться взыскания задолженности с VTB Europe в полном объеме.

В банке уточнили, что предметом иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). "VTB Europe до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил", - подчеркнули в ВТБ.

В банке также отметили, что VTB Europe после введения в апреле процедуры ликвидации попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более €60 млн. "Все вышеуказанные действия VTB Europe, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера VTB Europe и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ", - подчеркнули в ВТБ.

Потеря контроля над "дочкой"

10 апреля 2022 года Федеральное управление финансового надзора Германии сообщило, что днем ранее ввело запрет на использование банком ВТБ права голоса через дочернее подразделение VTB Bank (Europe) SE. В частности, финансовый регулятор запретил руководству VTB Bank (Europe) SE следовать указаниям ВТБ. С того момента, как указывалось в пресс-релизе, ВТБ не имеет контроля над VTB Bank (Europe) SE и не может распоряжаться его финансовыми активами или экономическими ресурсами. В марте 2023 года сообщалось, что процесс ликвидации VTB Europe начнется 1 апреля.