19 сентября, 06:37
Санкции в отношении России

Франция не станет вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Benjamin Polge/ Hans Lucas via Reuters Connect
© Benjamin Polge/ Hans Lucas via Reuters Connect

Прибалтийские государства уже запретили въезд машин с российской регистрацией на свою территорию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Париж не планирует объявлять официальный запрет на пересечение французской границы автомобилями с российской регистрацией для въезда. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство Франции в РФ.

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"В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза", - цитирует издание комментарий посольства. Также в диппредставительстве уточнили, что "некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила", однако Франция "не планирует их менять".

13 сентября прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля вида на жительство или гражданства одной из стран Евросоюза (ЕС). При этом выезд таких машин на территорию РФ по-прежнему разрешен. Впоследствии примеру данных стран последовали Финляндия и Польша. Ранее Латвии, Литве и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией. 

Теги:
РоссияФранцияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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