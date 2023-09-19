Азербайджан в августе перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

Суточная добыча нефти в Азербайджане в августе составляла 498 тыс. баррелей

БАКУ, 19 сентября. /ТАСС/. Азербайджан в прошлом месяце перевыполнил обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго республики.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в августе составляла 498 тыс. баррелей. В рамках сотрудничества ОПЕК+ квота Азербайджана по добыче нефти до конца 2023 года определена в объеме 684 тыс. баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Таким образом, отставание Азербайджана от месячной квоты составило 186 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в августе в Азербайджане составил 620 тыс. баррелей в сутки, на долю конденсата приходится 122 тыс. баррелей.