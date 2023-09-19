В регионах РФ пройдет эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве

В нем примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило параметры эксперимента по внедрению сельскохозяйственных беспилотников для борьбы с вредителями. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Эксперимент пройдет в 12 регионах. В нем примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

Во время эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять полеты без лишней нормативной нагрузки, сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека.

Сейчас беспилотные технологии широко используются для решения задач в энергетическом секторе, в строительстве, а также для доставки почты и продуктов, перевозки малых грузов, мониторинга риска возникновения лесных пожаров. Помимо этого, беспилотники применяются в целях проведения поисковых и аварийно-спасательных работ. Эксперимент позволит апробировать упрощенный правовой режим для массового использования таких технологий в сельском хозяйстве.

Ранее Мишустин сообщал, что производство беспилотников в России планируется увеличить вдвое за семь лет и в ближайшие годы предстоит выполнить несколько важных задач: сформировать промышленную базу для программного обеспечения, поддержать спрос на заказ от ведомств, развивать отечественную конструкторскую школу. Глава кабмина также обращал внимание, что лидерами по использованию дронов являются энергетический сектор, строительство, сельское хозяйство.