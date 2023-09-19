Сбер с помощью искусственного интеллекта выявил кол-центр мошенников в Казани

Участники группы обзванивали потенциальных жертв и направляли к ним псевдоспециалистов, которые под видом обязательных мер пожарной безопасности проводили для жителей "работы" по ремонту газового и электрооборудования или замене пластиковых окон по многократно завышенным ценам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/ Сотрудники Сбера с помощью технологий искусственного интеллекта помогли обнаружить в Казани мошеннический кол-центр, который ликвидировали, а 17 участников преступной группы задержали. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбер помог обнаружить мошеннический кол-центр, откуда преступники звонили в различные регионы страны, представляясь работниками ведомственных предприятий. Подключившись к расследованию, которое вели сотрудники органов внутренних дел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, специалисты Сбера с помощью технологий искусственного интеллекта сузили круг подозреваемых. Это существенно ускорило расследование. В итоге мошеннический кол-центр был обнаружен в Казани", - говорится в сообщении.

Как пояснили в банке, сотрудники кол-центра получали от своих сообщников списки лиц для обзвона и направляли по их адресам псевдоспециалистов. Члены преступной группы осуществляли поквартирный обход жертв и под видом обязательных мер пожарной безопасности проводили "работы" по ремонту газового и электрооборудования и замене пластиковых окон по многократно завышенным ценам. Применяя методы социальной инженерии, преступники обманывали пожилых людей и похищали у них деньги.

В банке отметили, что органы внутренних дел в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбудили 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Всего в рамках возбужденного уголовного дела в Санкт-Петербурге и Казани задержали 17 участников преступной группы. Банк оказывает полиции содействие в дальнейшем расследовании.

Сбер использует современные технологии как для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих клиентов, так и для помощи правоохранительным органам. Это способствует повышению эффективности борьбы с преступностью в стране. За последние годы нам приходилось участвовать в расследовании многих случаев деятельности мошеннических кол-центров как в России, так и за ее пределами. Накопленная нами экспертиза, использование технологий искусственного интеллекта и отлаженное взаимодействие с правоохранительными органами обеспечивают высокий результат: преступники получают заслуженное наказание", - сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.