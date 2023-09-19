"Ситидрайв" допустит до пяти водителей к управлению авто в рамках долгосрочной аренды

Пресс-служба компании также анонсировала новые автомобили без пробега для пользователей, среди них модели от Geely, Exceed и Volkswagen

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Каршеринг "Ситидрайв" допустит к управлению одним автомобилем до пяти зарегистрированных в сервисе водителей в рамках тарифа долгосрочной аренды. Пресс-служба "Ситидрайва" анонсировала и новые автомобили без пробега для пользователей, среди них модели от Geely, Exceed и Volkswagen.

Ранее до одного автомобиля допускался один водитель, "Ситидрайв" расшили это значение до пяти в рамках обновления тарифа долгосрочной аренды. Нововведения включают и расширение парка - в доступе появятся Geely Coolray Comfort, Exceed LX, электромобили Volkswagen ID.4, а также Volkswagen ID.6 - все без пробега. По тарифу для пользователей остаются модели от таких брендов, как Kia Rio, Renault, Haval, Skoda и Geely (Coolray Flagship Sport).

Также, отмечает "Ситидрайв", теперь клиенты перед арендой могут посмотреть и протестировать авто в шоуруме сервиса в Москве. Опция доставки автомобиля по адресу сохраняется.