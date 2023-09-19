Национальная товарная биржа начала расчет индекса сахара в ЦФО

Показатели рассчитываются на базе внебиржевых договоров, которые регистрируются на НТБ участниками рынка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Национальная товарная биржа (НТБ) начала расчет ежедневного индекса сахара в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Методика расчета индекса была согласована на подкомитете по агропродукции Биржевого комитета ФАС России, - отметили в службе. - Индексы рассчитываются на базе внебиржевых договоров, которые регистрируются на НТБ участниками рынка. Они отражают среднюю цену внебиржевых договоров купли-продажи сахара за день. В расчете учитываются сделки, заключенные на условиях отгрузки с заводов и заводских складов на условиях предоплаты".

Ранее на НТБ был запущен расчет индекса сахара для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В дальнейшем биржа планирует расчет ежедневного индекса сахара для Приволжского федерального округа.

"Благодаря ежедневному расчету индекс станет важным оперативным индикатором состояния и динамики рынка сахара. Данный индекс может использоваться как хозяйствующими субъектами, так и регуляторами рынка", - заключили в ФАС.