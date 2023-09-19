19 сентября, 07:00

Первые беспилотные пассажирские суда могут появиться в России в 2024 году

Президент Sitronics Group Николай Пожидаев сообщил, что системы автономного судовождения, которые внедряются для опытной эксплуатации на двух паромах между Калининградом и Санкт-Петербургом в дальнейшем могут быть применены и для судоходства в акватории Северного морского пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Sitronics Group планирует внедрить системы автономного судовождения на своих пассажирских судах уже в 2024 году, сообщил журналистам президент группы Николай Пожидаев в кулуарах международной выставки "Нева-2023".

"Мы уже начали тестировать и в 2024 году планируем внедрить на своих судах. Например, на модели Ecovolt", - сказал он.

Пожидаев отметил, что системы автономного судовождения, которые внедряются для опытной эксплуатации на двух паромах между Калининградом и Санкт-Петербургом в дальнейшем могут быть применены и для судоходства в акватории Северного морского пути (СМП).

"Проект-маяк на самом деле состоит из двух частей: первый - пилот на "Маршале Рокоссовском" и "Генерале Черняховском" с дальнейшим распространением до 2030 года на СМП. У него цель такая", - добавил он.

Ранее в компании сообщали, что в 2022 году в режиме дистанционного управления технология автономного судовождения была испытана на судне-буксире "Газпромнефть-Снабжение" и прошла опытную эксплуатацию в реальных условиях на реке Томь. 

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