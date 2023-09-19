Акции Polymetal на Мосбирже росли более чем на 14,5% после возобновления торгов

Расчеты по акциям были прекращены с 29 июля до проведения перерегистрации компании в Казахстане

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Акции Polymetal росли на Мосбирже более чем на 14,5% после возобновления торгов, которые были прекращены с 29 июля до проведения перерегистрации компании в Казахстане, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, акции Polymetal росли на 14,61%, до 637,7 рубля за бумагу. К 10:13 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 582,7 рубля за бумагу (+4,73%).

С 20 июля Мосбиржа ограничила коды расчетов по акциям Polymetal в связи с предстоящей перерегистрацией компании. С 29 июля расчеты по акциям компании на Мосбирже были прекращены до проведения перерегистрации Polymetal в Казахстане.

7 августа Polymetal перерегистрировался в Казахстане, в результате основной листинг компании переместился на Астанинскую фондовую биржу.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.