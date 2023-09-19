География участников технологических дней TNF в Тюмени увеличилась до 34 городов

Губернатор Тюменской области Александр Моор также отметил, что форум посетят иностранные делегации из Узбекистана, Саудовской Аравии и Республики Беларусь

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Участники Технологических дней Промышленно-энергетического форума TNF представят 34 региона, это больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС на полях TNF.

"География форума в этом году тоже расширяется. Например, только на Технологические дни поступили заявки из 34 городов! Приедут иностранные делегации из Узбекистана, из Саудовской Аравии, из Республики Беларусь. А освещать форум приедут даже журналисты из Казахстана", - сказал он.

Моор отметил, что общее количество участников форума тоже растет. Ранее организаторы форума сообщали, что в этом году на форуме ожидается более 10 тыс. человек. Моор добавил, что в этом году форум стал дольше на один день за счет расширения программы мероприятий для молодежи: на полях TNF прошел день открытых дверей нефтегазовых компаний "Энергия будущего", где представители крупных компаний "ГПН-Заполярье", СИБУР, Positive Technologies, "РН-Уватнефтегаз" провели диалог с молодыми специалистами.

Открытием форума TNF 2023 года станет День технологий, во время которого пройдут 20 мероприятий, среди них круглые столы B2B для прямого общения со специалистами по закупкам, биржа контактов и другие. Все это позволит малым и средним компаниям вступить в партнерство и получить консультацию от экспертов из ПАО "Газпром нефть", ПАО "Новатэк", ПАО "Лукойл", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "Сибур" и ООО "Иркутская нефтяная компания".

"У малых и средних предприятий будет возможность представить свои разработки нефтегазовым гигантам, получить живой отклик и выйти на партнерство", - добавил Моор.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.