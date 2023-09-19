Российский рынок акций перешел к росту основных индексов

К 10:18 мск индекс Мосбиржи рос на 0,18%, РТС - на 0,44%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к росту ведущих индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи рос до 3 140,82 пункта (+0,18%), индекс РТС - до 1 029,03 пункта (+0,44%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на отметке 3 134,37 пункта (-0,03%), индекс РТС рос на 0,33%, до 1 027,9 пункта.

В то же время курс доллара на Мосбиржи снижался на 0,39% - до 96,17 рубля, евро находился на отметке 102,73 рубля (-0,32%), юань терял 0,4% - до 13,152 рубля.