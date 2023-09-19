Тюмень обошла Екатеринбург в рейтинге социально-экономической устойчивости

По итогу исследования Уральского института управления - филиала РАНХиГС, город набрал 53,74 балла

ТАСС, 19 сентября. Тюмень заняла третье место в рейтинге социально-экономической устойчивости муниципалитетов Тюменской области, уступив Уватскому району и Тобольску. При этом показатель областного центра оказался выше, чем у Екатеринбурга, говорится в исследовании Уральского института управления - филиала РАНХиГС, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Структуру лидирующей группы можно считать сюрпризом. На первом месте с большим отрывом находится Тобольск (значение индекса [социально-экономической устойчивости] - 64,41 балла). Второе место занял нефтедобывающий Уватский район (55,85 балла). На третьем месте находится Тюмень (53,74 балла). При этом показатель областного центра все же выше, чем у безусловного лидера Свердловской области - Екатеринбурга с его 52,98 балла", - указывается в исследовании.

Исследование социально-экономической устойчивости Тюменской области вслед за аналогичным анализом Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было проведено филиалом РАНХиГС для комплексной оценки ситуации в муниципалитетах. В будущем оно поможет прогнозировать их перспективы и риски, анализировать эффективность господдержки местного уровня власти. Рейтинг основан на 15 экономических и социальных индикаторах, в том числе численности населения, объеме инвестиций, доходах бюджетов и других.

Так, по итогам исследования муниципалитетов Тюменской области наибольшее значение индекса социально-экономической устойчивости оказалось у Тобольска. "Это высший показатель не только по области, но и среди всех обследованных на сегодня муниципалитетов Уральского федерального округа. Таков результат стремительного промышленного развития города и его превращения в туристический центр российского масштаба", - отметили в академии.

Среди сельских районов области наибольшее значение индекса получил Сорокинский район, занявший в общем рейтинге четвертое место. Аутсайдером всего рейтинга стал Юргинский район Тюменской области, набравший 20,6 балла.

В целом исследование подтвердило, что Тюменская область является одним из динамично развивающихся регионов России. "Сочетание эффективной промышленной политики и стратегии пространственного развития обеспечивает высокую социально-экономическую устойчивость муниципалитетов и всей области", - заключил директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС Олег Гущин.

О Президентской академии на Урале

Уральский институт управления РАНХиГС - лидер в подготовке высших руководящих кадров для государственных структур и бизнеса в Уральском федеральном округе. В Президентской академии в Екатеринбурге обучается порядка 2,4 тыс. студентов, в том числе более 100 иностранцев из 20 стран мира - Гана, Сирия, Казахстан, Ливия, Киргизия, Экваториальная Гвинея и другие.