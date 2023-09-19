Times: в Британии частные владельцы стали реже приобретать электромобили

По данным газеты, показатель продаж снизился на 11%

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Продажи электромобилей частным владельцам в Великобритании снизились на 11% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года из-за роста их стоимости, сокращения льгот и отсутствия общественной сети подзарядки. Об этом сообщает газета The Times.

В январе-июне в Соединенном Королевстве было зарегистрировано 37 тыс. электромобилей, а за тот же период 2022 года - 41,8 тыс. Три четверти регистраций новых электрокаров приходится на автопредприятия и компании, которые воспользовались налоговыми льготами, в том числе на служебные автомобили.

"Быстрый массовый переход [на автомобили с нулевым выбросом] находится под угрозой из-за отсутствия поддержки частных покупателей, многие из которых планируют перейти на электрические автомобили", но откладывают это по ряду причин, указывается в отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Для изменения ситуации Лондону следует рассмотреть возможность снижения НДС на электромобили и отмены налогов на данные транспортные средства. Без поддержки правительства британская автоиндустрия не сможет конкурировать с США и ЕС, которые предлагают мощные стимулы для производства электромобилей в соответствии с планами зеленой экономики, указывают в SMMT.

Как сообщалось ранее, ведущие мировые автопроизводители планируют потратить к 2030 году $515 млрд на электромобили и аккумуляторы для достижения все более жестких целей по декарбонизации, устанавливаемых различными странами, и перехода на выпуск исключительно электрокаров. Полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году намерена компания Rolls-Royce. Перейти к 2035 году по большей части на выпуск машин с электродвигателями рассчитывает, в частности, американская General Motors. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены и британские автопроизводители Jaguar Land Rover, Bentley Motors и Mclaren.

По прогнозам Международного энергетического агентства, при сохранении нынешних тенденций количество электромобилей, включая фургоны, грузовики и автобусы, на дорогах мира достигнет 145 млн к 2030 году.