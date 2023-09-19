Из порта Черноморск вышло первое судно, зашедшее по "зерновому коридору" Киева

На его борту находятся 3 тыс. тонн пшеницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Балкер Resilient Africa, зашедший в порт Черноморск в рамках действия "зернового коридора" Киева, покинул гавань с 3 тыс. тонн пшеницы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Судно Resilient Africa с 3 тыс. тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Глава ведомства добавил, что второе судно, ранее зашедшее в порт, вывезет пшеницу для Египта.

16 сентября Кубраков сообщал, что балкеры Aroyat и Resilient Africa стали первыми судами, которые воспользовались так называемым альтернативным зерновым коридором в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск. По его словам, на них планировалось загрузить почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Министр уточнил, что суда идут под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, он стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.