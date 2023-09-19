В Москве объем производства автотранспорта и прицепов вырос более чем на 9%

Сфера столичного автомобилестроения сегодня насчитывает свыше 20 площадок, на которых занято более 8 тыс. человек

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Москве с января по июль увеличился на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сфера столичного автомобилестроения сегодня насчитывает свыше 20 площадок, на которых занято более 8 тыс. человек. С января по июль 2023 года столичные автопроизводители нарастили выпуск продукции на 9,1%. Наиболее весомый вклад в положительную динамику отрасли внесло производство комплектующих и принадлежностей для автотранспорта, которое за отчетный период показало двукратный рост", - цитирует пресс-служба и. о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что московские автомобилестроительные предприятия модернизируют и масштабируют производство, расширяют продуктовые линейки и успешно замещают освободившиеся ниши рынка.

Кроме того, в городе создан кластер электромобилестроения, который станет центром разработки компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания электробусов, легковых и грузовых автомобилей на электрическом приводе. В состав объединения вошли более 50 производителей автомобилей, микроэлектроники, композитных материалов и зарядных станций.

"Поставки автотранспорта и сопутствующих компонентов столичного производства также демонстрируют уверенный рост. Так, объем отгрузок продукции в январе - июле текущего года увеличился на 19,7% и составил около 61 млрд рублей", - приводятся в тексте слова и. о. руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.