Экспорт вина из Грузии в Россию с января по август вырос на 22,7%

Его объем превысил 41 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Грузия с января по август 2023 года экспортировала в Россию более 41 тыс. тонн вина, что на 22,7% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

В частности, Грузия экспортировала в Россию 41,3 тыс. тонн вина на сумму $112,1 млн. За восемь месяцев 2022 года аналогичный показатель составил 33,6 тыс. тонн на сумму $90,3 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 24,2%.

Экспорт ферросплавов в РФ составил 36,2 тыс. тонн, сократившись на 28,7%. Объемы поставок в Россию минеральной воды, а также газированных напитков, содержащих сахар, выросли в полтора раза, превысив 132 тыс. тонн.

Импорт товаров из России в Грузию составил с января по август $1,2 млрд.