В Волгограде у прокатчиков изъяли около 40 электросамокатов

В городе организовали рейды в рамках доследственной проверки

ВОЛГОГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Следователи и полицейские в Волгограде провели рейды в Центральном районе города, у арендаторов изъяли около 40 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

"В связи с участившимися на территории Волгограда случаями травмирования граждан в результате наезда на них электросамокатов по указанию руководства следственного управления СК по Волгоградской области организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В рамках доследственной проверки следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых на территории Центрального района Волгограда изъяты около 40 электросамокатов", - сказали в пресс-службе. По результатам проверки примут процессуальное решение.

13 сентября со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области сообщалось о гибели 14-летнего школьника на электросамокате под колесами автомобиля в Центральном районе города.