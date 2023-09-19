Россия и Китай обеспечат цифровизацию оформления групповых безвизовых поездок

Эта мера позволит облегчить работу туроператоров и пограничных служб и нарастить взаимный турпоток, считают в Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай договорились о подписании соглашения по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, эта мера позволит облегчить работу туроператоров и пограничных служб и нарастить взаимный турпоток. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам встречи главы министерства Максима Решетникова с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин.

"Стороны договорились о подписании нового соглашения по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем", - говорится в сообщении.

Глава Минэкономразвития РФ отметил, что такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб, а в конечном счете позволит нарастить туристические потоки. Он напомнил, что безвизовый групповой туробмен между странами возобновился в 2023 году, механизм организации групповых поездок россиян на территорию Китая в целом отлажен. С момента подписания российско-китайского межправсоглашения более 20 тыс. россиян совершили поездки в КНР. "Граждане с должным комфортом пересекают границу в наземных пунктах пропуска на основе безвизовых списков", - подчеркнул Решетников.

По словам министра, в России механизм безвизовых поездок работает в полном формате. Все службы, уполномоченные органы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских туристов. "Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", - заключил он.

Стороны также обсудили удобство оформления в России электронной визы для китайских граждан. За первый месяц работы такой возможностью воспользовались более 15 тыс. китайских туристов. В министерстве напомнили, что в 2019 году Китай посетили 2,3 млн российских туристов, что стало рекордным показателем, при этом более 60% путешественников приезжали в страну по групповому "безвизу".

В ходе встречи министры двух стран обсудили возможность реализации проекта трансграничного маршрута "Великий чайный путь" с участием России, Китая и Монголии, принять участие в котором выразили желание 18 российских регионов. До конца 2023 года по договоренности сторон будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по маршруту "Великого чайного пути". Ожидается, что проект соответствующего меморандума будет подписан в ходе предстоящей министерской встречи трех стран в Ухане в октябре 2023 года, рассказали в МЭР.