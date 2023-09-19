"Россети" модернизировали два системообразующих центра питания в Дагестане

В ходе работ специалисты компании отремонтировали автотрансформатор и трансформатор, заменив в агрегатах масло и гибкие оболочки расширителей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Россети" модернизировали оборудование на подстанциях 330 кВ "Чирюрт" и "Махачкала" в Дагестане в рамках подготовки сетевой инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему сезону, говорится в сообщении компании.

Проект позволил повысить надежность электроснабжения центральных и северных районов республики, отмечают "Россети".

В ходе работ на "Чирюрте" специалисты компании отремонтировали автотрансформатор и трансформатор, заменив в агрегатах масло и гибкие оболочки расширителей. С участием завода-изготовителя выполнено сервисное обслуживание компрессора, который обеспечивает работу воздушных выключателей. Проведены текущий ремонт и техобслуживание коммутационных аппаратов и оборудования плавки гололеда.

На подстанции "Махачкала" было также выполнено сервисное обслуживание компрессорных агрегатов. Кроме того, энергетики отремонтировали выключатели всех классов напряжения (10-330 кВ) и оборудование плавки гололеда, заменили опорно-стержневую изоляцию шинных разъединителей 110 кВ, уточняет компания.

Мощность каждого из объектов составляет 400 МВА. Подстанция "Махачкала" питает распределительные сети столицы региона, "Чирюрт" участвует в электроснабжении Кизилюртовского района, обеспечивает энергетические связи со Ставропольем и Чеченской Республикой. Среди крупнейших потребителей - железная дорога, газопровод "Моздок - Казимагомед", а также Махачкалинский морской торговый порт.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

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