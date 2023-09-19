РФ и КНР будут наращивать сотрудничество в сфере технологий

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Москве следует "всячески поощрять бизнес именно к этому"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай будут наращивать сотрудничество в сфере технологий, следует из комментария министра экономического развития РФ Максима Решетникова по итогам поездки в КНР.

"Мы все больше будем переходить к сотрудничеству в сфере технологий. В том числе к совместной разработке этих технологий. Нам надо всячески поощрять наш бизнес именно к этому. По крайней мере российский бизнес в этом заинтересован. В то же время мы видим интерес и китайского бизнеса. По ряду позиций российские технологии находятся в топе технологий. Нам нужно кооперироваться", - сказал министр, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Министр отметил, что Россия всячески заинтересована трансформировать технологическое сотрудничество в инвестиционное, в том числе для того, чтобы китайские компании заходили в такие проекты. "Понятно, что с учетом всех ограничений, которые в российском законодательстве существуют, в том числе чтобы заходили в капитал и давали в долг, потому что проекты капиталоемкие. И всячески заинтересованы в использовании китайского финансового рынка, финансировании и взаимных инвестициях", - заключил Решетников.