"Нафтогаз" сообщил о введении в эксплуатацию 54 газовых скважин на Украине с января

Глава государственной компании Алексей Чернышев отметил, что общий показатель добычи газа в стране достиг 52,7 млн куб. м газа в сутки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 50 газовых скважин были введены в эксплуатацию на Украине с начала года. Об этом сообщил глава государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Сейчас группа "Нафтогаз" демонстрирует самые высокие темпы бурения за последние 15 лет. Только с января этого года мы запустили в работу 54 новые скважины", - приводятся слова Чернышева в Telegram-канале компании. Он сообщил, что общий показатель добычи газа на Украине достиг 52,7 млн куб. м газа в сутки, что на 3,7 млн куб. м больше, чем в сентябре 2022 года.

В "Нафтогазе" добавили, что на текущий момент в хранилища закачено 14,7 млрд куб. м газа, чего должно хватить для прохождения отопительного сезона.

Власти Украины поставили цель в сжатые сроки отказаться от импорта газа. Как заявлял Чернышов в декабре 2022 года, для достижения этой цели в 2023 году необходимо, чтобы добыча на территории страны составила 18,5 млрд куб. м. В мае 2023 года Чернышев сообщал о введении в эксплуатацию семи скважин, которые в общей сложности дают около 1,5 млн куб. м газа в сутки. Тогда он отмечал, в этом году Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа.