Ремонт атомного ледокола "Урал" могут завершить в октябре

Работы проведут в доке имени Велещинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Ремонт атомного ледокола проекта 22220 "Урал" (входит в состав ФГУП "Атомфлот") могут завершить в конце октября 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Балтийского завода в кулуарах Международной выставки и конференции "Нева-2023".

"Сейчас мы строим атомные ледоколы "Якутия" и "Чукотка". Подписан контракт на строительство еще двух атомных ледоколов проекта 22220. Всего будет построено семь атомных ледоколов проекта. Головной ледокол "Арктика", первый серийный "Сибирь" и второй серийный "Урал" уже переданы заказчику ФГУП "Атомфлот" и работают на трассах Севморпути. Ориентируемся [в завершении ремонта ледокола "Урал"] на конец октября", - сообщили в пресс-службе.

В начале сентября атомный ледокол проекта 22220 "Урал" прибыл на Кронштадтский морской завод для проведения планового ремонта. Работы будут проводиться в доке имени Велещинского.

Второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал" заложили 25 июля 2016 года на Балтийском заводе. 25 мая 2019 года атомоход был спущен на воду, а 22 ноября 2022 года на судне был поднят государственный флаг.

На Балтийском заводе ведется строительство двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 - "Якутия" и "Чукотка". Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 ("Арктика", "Сибирь", "Урал") являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России.

17-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" проходит в петербургском "Экспофоруме" с 18 по 21 сентября. Выставки "Нева" проводятся с 1991 года один раз в два года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.