Маск планирует сделать соцсеть X платной для "борьбы с армией ботов"

Он отметил, что сумма платежа будет меньше, чем стоимость платной подписки X Premium, составляющая $8 в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть X (ранее Twitter) может стать платной. Об этом заявил ее владелец Илон Маск во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Маска, компания будет взимать с пользователей сети "небольшую сумму ежемесячно". Он отметил, что сумма платежа будет меньше, чем стоимость платной подписки X Premium, составляющая $8 в месяц.

"Основная причина, по которой мы переходим к ежемесячной оплате, заключается в том, что это единственный способ борьбы с армией ботов, который приходит мне в голову", - приводит слова бизнесмена портал Axios. Маск добавил, что новая мера затруднит создание аккаунтов для ботов, поскольку для оплаты доступа к каждой учетной записи потребуется отдельное платежное средство.

Предприниматель заявил, что X ежемесячно используют более 550 млн пользователей, которые создают от 100 до 200 млн постов в день.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В мае 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что нынешняя стоимость соцсети оценивается на две трети ниже цены, по которой ее приобрел Маск.