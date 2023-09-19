Экспорт машин из Грузии в РФ сократился в августе в 12 раз после вступления в силу санкций

В общем объеме экспорта товаров из республики за первые восемь месяцев на легковые автомобили приходится самая крупная доля - 33,5%

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Грузия в августе после вступления в силу ограничений на экспорт и реэкспорт произведенных в США легковых автомобилей поставила в Россию 85 машин, что в 12 раз меньше показателя месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, с января по август 2023 года Грузия экспортировала в Россию 4 925 автомобилей. В июле в Россию поставлено 1 054 машины. По сравнению с августом 2022 года поставки автомобилей сократились в 8,6 раза.

В общем объеме экспорта товаров из Грузии за первые восемь месяцев на легковые автомобили приходится самая крупная доля - 33,5% ($1,36 млрд). Эта категория товаров остается главной и в импорте - 19,7% ($1,95 млрд). Что касается импорта машин из США, то в августе этот показатель составил 15 611 автомобилей, что немногим меньше данных за июль (15 767).

Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США, из-за 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. С 26 сентября вступят в силу аналогичные ограничения для машин, ввезенных в Грузию из Европы.