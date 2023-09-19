ВТО подтвердила подачу Украиной жалобы на страны, запретившие импорт ее зерновых

В организации не уточнили, о каких именно странах идет речь

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что Украина подала жалобу против стран, запретивших импорт ее агропродукции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ВТО.

"Мы можем подтвердить, что запрос на проведение консультаций был нами получен в понедельник вечером. Дополнительная информация будет предоставлена после того, как запрос будет доведен до членов организации", - приводит агентство слова представителя ВТО.

В организации не уточнили, о каких именно странах идет речь.

Ранее первый заместитель премьера - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинские власти подали в ВТО иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт ее агропродукции.

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на угрозы Украины пожаловаться в ВТО из-за наложенного этими странами эмбарго на ввоз украинского зерна решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе. На фоне отказа ЕК продлить данное эмбарго после 15 сентября Будапешт, Братислава и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.