ВТБ прогнозирует рекорд на рынке безналичных платежей в России в 2023 году

В банке указали, что по итогам первого полугодия объем POS-оборота в стране вырос до 23,7 трлн рублей, а во втором может достичь 25,8 трлн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем транзакций по банковским картам в России по итогам 2023 года приблизится к 50 трлн рублей, это рекордный показатель за всю историю безналичных платежей на рынке РФ. Такую оценку приводит в пресс-релизе банк ВТБ.

"По оценке ВТБ, в 2023 году объем розничного POS-оборота в России приблизится к 50 трлн рублей и станет рекордным за всю историю безналичных платежей нашего рынка. Он на 6% превысит значение 2022 года и на 13% - 2021 года", - отмечается в сообщении.

В банке указали, что по итогам первого полугодия объем POS-оборота в России вырос до 23,7 трлн рублей, а во втором может превысить эти значения на 9% и достичь 25,8 трлн рублей. "Наиболее активным периодом для транзакций традиционно станет четвертый квартал: по оценке банка, в октябре - декабре этого года россияне совершат покупки на 13,4 трлн рублей, что окажется на 8% выше значений третьего квартала (12,4 трлн рублей)", - уточнили в пресс-службе.

По мнению руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислава Яныкина, это доказывает, что транзакционная активность розничных потребителей полностью восстановилась, и уход зарубежных платежных систем и Pay-сервисов с рынка РФ уже во многом нивелирован.

"Сегодня, по нашей оценке, россияне проводят по картам более 80% покупок. Еще пандемия изменила модель поведения потребителей и активизировала развитие и цифровизацию ретейла, особенно маркетплейсов. Более частыми стали и крупные чеки - владельцы карт совершают по ним не только мелкие, но и дорогостоящие покупки, в том числе машины или объекты недвижимости. После санкционного давления российский рынок платежей и переводов также смог оперативно восстановиться и перейти к органическому росту", - приводит слова Яныкина пресс-служба банка.