Россияне смогут использовать цифровой рубль в повседневных расчетах в 2025 году

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что через полтора года будет как минимум семь видов платежей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает, что цифровой рубль станет распространенным средством платежа к началу 2025 года. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на онлайн-уроке для школьников "Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля".

"И непосредственно мы хотим уже запустить цифровой рубль в нашу повседневную жизнь с начала 2025 года. То есть, если представить, как будет выглядеть наша система платежей через полтора года, то мы с вами будем обладать всем перечнем инструментов для платежей, которые есть и будут в самых современных странах", - сказала она.

Скоробогатова уточнила, что через полтора года будет как минимум семь видов платежей: система быстрых платежей, карта "Мир", оплата по QR-коду, с помощью NFC, оплата по лицу, наличными и цифровым рублем.

Она отметила, что, поскольку цифровой кошелек является одним из видов безналичных счетов, то как и с банковскими счетами, цифровой кошелек можно будет открыть при согласии родителей с 14 лет.

О расчетах за границей

ЦБ также хочет наладить взаимодействие с другими странами, выпускающими национальные цифровые валюты, чтобы можно было расплачиваться, например, цифровым рублем за границей, а граждане другой страны могли приезжать и расплачиваться цифровыми валютами в России, рассказала Скоробогатова.

"Если мы договоримся с Китаем, с Индией, с Эмиратами, о том, что наши платформы будут взаимодействовать друг с другом, то, действительно, такая возможность оплачивать в цифровом виде за границей какие-то покупки или платить в ресторанах, я надеюсь, у нас появится", - заключила первый зампред Банка России.