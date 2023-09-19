СМИ: в Чехии до 31 октября продлили срок подачи предложений по расширению АЭС "Дукованы"

Согласно данным агентства CTK, с соответствующей просьбой к чешской национальной энергетической компании СEZ обратилась одна из трех западных компаний - участниц тендера

ПРАГА, 19 сентября. /ТАСС/. Предложения по возведению нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии от участников соответствующего тендера должны поступить до 31 октября. Установленный первоначально срок их подачи на середину сентября был продлен ранее на две недели, а затем до конца предстоящего месяца. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

С просьбой продлить срок подачи откорректированных предложений по строительству энергоблока до 31 октября к чешской национальной энергетической компании СEZ, являющаяся оператором действующих в стране АЭС, обратилась, согласно агентству, одна из трех западных компаний - участниц тендера.

В тендере задействованы американская корпорация Westinghouse, французская компания EDF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта на возведение энергоблока оценивается примерно в 160 млрд крон (около €6,5 млрд). Он должен быть сооружен не позднее 2036 года.

В Чехии, кроме АЭС "Дукованы", действует АЭС "Темелин" (юг республики). Обе они были построены при содействии СССР. Их реакторы работают пока на топливе от компании Росатома ТВЭЛ. С 2024 года его поставщиками станут компании стран Запада.