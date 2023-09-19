Фейковое мобильное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store

В "Тинькофф" напомнили, что установить приложение банка на iOS можно только через представителя "Тинькофф банка"

МОСКВА,19 сентября. /ТАСС/. Фейковое приложение "Тинькофф банка" появилось в официальном магазине приложений Apple для iOS, скачивать его нельзя, подтвердили ТАСС в поддержке банка.

Так, при попытке найти в App Store приложение "Тинькофф" первым в строке поиска отображается приложение TBank App, которое использует изображения карт "Тинькофф банка" и аналогичную цветовую гамму бренда банка. В описании не указано, к какой кредитной организации относится это приложение.

"Это не наше приложение, скачивать его нельзя. Не гарантируем безопасность ваших данных, если вы скачаете это приложение и запустите его на телефоне", - сообщил ТАСС оператор поддержки.

В "Тинькофф" также напомнили, что установить приложение банка на iOS можно только через представителя "Тинькофф банка".

В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. В августе мобильное приложение банка стало недоступно для скачивания и в Google Play.

Ранее о фейковом мобильном приложении в App Store предупреждал и ВТБ.