Росатом поставил в Белоруссию первую партию генераторов для диагностики рака

По данным АО "Всерегиональное объединение "Изотоп", всего в страну поставят более 900 технеций-99m

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Росатом поставил первую партию генераторов технеция-99m ГТ-5К для медицинских учреждений Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба АО "Всерегиональное объединение "Изотоп" (входит в дивизион "Технологии здоровья" Росатома).

Генераторы технеция-99m используются для проведения диагностических процедур при онкологических, кардиологических, нейроэндокринных и других заболеваний. Технеций-99m (99mTc) - наиболее востребованный изотоп в ядерной медицине, на его основе проводится более 80% процедур на ОФЭКТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография). Он оказывает сравнительно небольшую лучевую нагрузку на здоровые клетки и ткани человека во время процедуры.

В природе 99mTc не существует, это продукт распада другого изотопа - молибдена-99 (99Mo). Технеций-99m имеет период полураспада всего 6 часов, успеть синтезировать и доставить в больницу к пациенту препарат с ним крайне сложно. Для этого была разработана технология получения препаратов с изотопом 99mTc прямо в больнице. Делается это с помощью генератора технеция, который представляет собой сосуд с оболочкой, защищающей персонал от ионизирующего излучения. В нем находится капсула с изотопом молибдена-99. Он имеет период полураспада 66 часов, что позволяет оперативно доставить генератор в больницу. В генераторе 99Mo непрерывно распадается, образуя 99mTc. Когда необходим препарат, специалист прокачивает через капсулу специальный реагент, который растворяет наработанный 99mTc, но не реагирует с еще оставшимся молибденом. Полученный раствор проверяют на активность и вводят пациенту необходимую дозу.

Всерегиональное объединение "Изотоп" стало победителем международного тендера на поставку генераторов технеция в середине июня. По условиям контракта, заключенного по итогам тендера, предприятие до июля 2024 года должно поставить в Белоруссию более 900 генераторов, что обеспечит годовую потребность медицинских учреждений республики в генераторах технеция-99m на 100%, подчеркивается в сообщении пресс-службы.