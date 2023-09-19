Politico: зерновой вопрос стал первым тестом на готовность принять Украину в ЕС

Как пишет газета, все больше участников европейского объединения начинают понимать, что принятие разрушенной боевыми действиями страны с населением более 40 млн человек "означает, что сам Евросоюз должен будет измениться"

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Одностороннее продление Венгрией, Польшей и Словакией запрета на ввоз украинской аграрной продукции на фоне отказа Еврокомиссии (ЕК) продлить это эмбарго стало первым испытанием в контексте готовности стран сообщества принять Украину в состав Евросоюза. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Как заявил газете чиновник ЕС, зерновой вопрос оказался "первым испытанием" в контексте готовности стран сообщества принять Украину в состав Евросоюза. По мнению обозревателей Politico, все больше участников европейского объединения начинают понимать, что принятие разрушенной боевыми действиями страны с населением более 40 млн человек "означает, что сам ЕС должен будет измениться". В частности, в случае вступления в блок Украина станет крупнейшим бенефициаром сельскохозяйственных субсидий ЕС, что потребует пересмотра общей сельскохозяйственной политики сообщества.

Еще больше опасений у стран блока по оценкам газеты вызывают потенциальные расходы "на восстановление Украины, региональную помощь и необходимость реформирования внутренних процессов ЕС". В попытках прийти к единому знаменателю по всем этим вопросам действующие "государства-члены рискуют потерять власть и деньги в пользу Украины", отмечают авторы. В этом контексте они задаются вопросом, как долго еще страны Евросоюза продолжат поддерживать Киев в то время, как их правительства оказываются под все более сильным экономическим давлением на внутриполитическом уровне в связи с борьбой за электорат, как, например, происходит в Польше. По мнению обозревателей издания, напряженность "продолжит нарастать по мере того, как Украина <...> будет стремиться стать полноправным членом ЕС".

Ранее первый заместитель премьера - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинские власти подали в Всемирную Торговую Организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт ее агропродукции.

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на угрозы Украины пожаловаться в ВТО из-за наложенного этими странами эмбарго на ввоз украинского зерна решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. На фоне отказа ЕК продлить это эмбарго после 15 сентября Будапешт, Братислава и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.