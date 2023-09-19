Генеральным директором "Главкосмоса" назначили Илью Тарасенко

С 19 сентября он приступил к исполнению своих обязанностей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет директоров АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) избрал Илью Тарасенко генеральным директором компании, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Совет директоров АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") избрал Тарасенко Илью Сергеевича генеральным директором этой компании. С 19 сентября 2023 года он приступил к исполнению своих обязанностей", - заявили в Роскосмосе.

В организации отметили, что Тарасенко является опытным руководителем. "В сферу его компетенций входят как управление внешнеэкономическими процессами, так и работа с зарубежными заказчиками, что соответствует стоящим перед "Главкосмосом" задачам", - уточнили в пресс-службе госкорпорации.

С сентября 2016 года Тарасенко также является генеральным директором РСК "МиГ". Под его руководством налажено серийное производство истребителя МиГ-35, корпорация "МиГ" вошла в кооперацию по производству регионального самолета Ил-114-300, реализовано несколько перспективных проектов, проведено техническое перевооружение производственных площадок в Луховицах, Нижнем Новгороде и Калязине.

Тарасенко также занимает должность заместителя генерального директора ПАО "ОАК" с сентября 2018 года, отвечая за военно-техническое сотрудничество, включая маркетинг, продажу и сопровождение поставок и послепродажное обслуживание военной авиатехники ОАК за рубежом.