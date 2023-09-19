ОЭСР в 2023 году ожидает рост ВВП РФ на 0,8%

В предыдущем прогнозе организации говорилось о снижении этого показателя на 1,5%

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает в 2023 году рост ВВП России на 0,8% по сравнению с предыдущим прогнозом, в котором говорилось о снижении на 1,5%. Соответствующий доклад размещен на сайте этой структуры.

Отмечается, что в 2024 году ожидается рост ВВП РФ на 0,9%.

В докладе также указывается, что мировой ВВП увеличится в 2023 году на 3%, тогда как в 2024-м его рост составит 2,7%.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани констатировал провал западных рестрикций в отношении экономики РФ. Он подчеркнул, что "осознание неэффективности антироссийских санкций и дороговизны украинского конфликта для бюджета Евросоюза станет мучительным для Брюсселя".