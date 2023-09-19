Левобережье Херсонщины вне прифронтовой зоны обеспечат стабильной сотовой связью

По данным ХАН, власти планируют завершить проведение связи до конца 2023 года

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Херсонской области до конца года обеспечат стабильной и устойчивой сотовой связью всю территорию региона на левом берегу Днепра, кроме прифронтовой 15-километровой зоны, сообщило во вторник Херсонское агентство новостей (ХАН).

"Территория левобережной Херсонской области вне 15-километровой зоны эвакуации стабильным сигналом сотовой связи будет покрыта до конца текущего года. В 15-километровой зоне эвакуации прогнозов нет ввиду систематических обстрелов со стороны украинских войск и близости линии боевого соприкосновения", - сообщило ХАН со ссылкой на Минцифры Херсонской области.

Уточняется, что улучшить качество связи и мобильного интернета на всей территории области позволит строительство новых базовых станций. Операторы сотовой связи до конца 2023 года построят и введут в эксплуатацию 330 базовых станций на территории Херсонской области. На данный момент завершено строительство 107 базовых станций.

Ранее первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко поручил усилить работу по улучшению качества связи в Херсонской области. Глава правительства региона Андрей Алексеенко отмечал, что работа идет с опережением графика.