Решетников сообщил, что РФ активно развивает сервисы для туристов из КНР

По словам министра экономического развития, страна рассчитывает на рост числа туристов из Китая и превышение доковидного объема турпотока

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в увеличении турпотока из КНР и активно развивает туристические сервисы для гостей из Китая. Об этом во вторник в Пекине рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"У нас точно есть, что предложить зарубежным туристам, в первую очередь китайским туристам, мы их, конечно, ждем и поэтому развиваем и платежные сервисы, не только всю туристическую инфраструктуру, - сказал министр. - Здесь важно, чтобы удобно было прилетать, удобно было платить".

По его словам, Россия рассчитывает на рост числа туристов из Китая и превышение доковидного объема турпотока. "Мы ждем китайских туристов, потому что они обеспечивали важную часть турпотока, и в наших центрах, в Москве и, особенно, в Санкт-Петербурге, но не только - в Казани, и в Сибири", - отметил Решетников.

19 - 20 сентября российская делегация во главе с Решетниковым посещает Пекин с рабочей поездкой. 19 сентября в планах 26-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках визита также запланированы несколько деловых встреч, в частности, с министром коммерции КНР Ван Вэньтао, с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином и другими китайскими коллегами.