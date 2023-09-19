Собственник трубы, загрязнившей ерик Казачий в Астрахани, выплатит 900 тыс. рублей ущерба

Исполнение решения суда на контроль взяло управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Режевский городской суд Свердловской области взыскал более 900 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба за загрязнение сточными водами ерика Казачий в Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"По фактам причинения вреда компонентам окружающей среды управлением приняты меры реагирования в отношении физического лица, являющегося собственником сети водоотведения [зарегистрирован в Свердловской области]. По указанным фактам управлением рассчитаны размеры вреда, причиненного компонентам окружающей среды, что составило 391,5 тыс. рублей и 514, 5 тыс. рублей соответственно. Решением Режевского городского суда Свердловской области по результатам детального анализа материалов дела исковые требования управления удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Сотрудники управления проследят за возмещением ущерба, добавили в управлении.

Астраханские инспекторы год назад установили факт сброса сточных вод из участка сети водоотведения на почву и в ерик Казачий. Исследования показали наличие загрязняющих веществ в природной воде и почве, концентрации которых превышали установленные нормативы и фоновые показатели в 2-10 раз. В декабре 2022 года в адрес управления поступила информация о повторном прорыве и сбросе стоков на этом участке.

Ерик Казачий - это частично пересохший водоем, протекающий в границах города, нуждающийся в реабилитации последние 15 лет. Местные жители неоднократно поднимали вопрос о его загрязнении, природоохранные службы уже отмечали несанкционированный слив нечистот в ерик. Ситуация осложняется тем, что нечистоты сливаются из трубы, обслуживанием которой вправе заниматься только владелец, а он игнорирует требования муниципалитета о приведении сетей в порядок. Так, в декабре прошлого года власти Астрахани ввели режим чрезвычайной ситуации на городском ерике Казачий для устранения аварии со сливом нечистот.