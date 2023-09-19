В Омской области ввели выплаты для поощрения развития молодых педагогов

На эти цели из бюджета региона направят около 15 млн рублей

ОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Молодые педагоги Омской области получат выплаты от 15 до 25 тыс. рублей за подтверждение первой или высшей степени квалификации, сообщила пресс-служба правительства региона. Указ о введении этой меры поддержки для решения проблемы нехватки учителей подписал глава области Виталий Хоценко.

"Принято решение ввести на территории Омской области в дополнение к действующим мерам поддержки молодых специалистов образовательной сферы новые выплаты для педагогов по категориям квалификации. Нам необходимо не только привлекать в профессию выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений, но и стимулировать молодых педагогов к профессиональному развитию, повышению уровня своей компетентности и результатов своей педагогической деятельности", - цитирует пресс-служба Хоценко.

Пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что мера поддержки применяется только в Омской области. По словам Хоценко, единовременные выплаты смогут получить педагоги, подтвердившие категории с января 2023 года. Претендовать на поддержку смогут учителя в возрасте до 30 лет включительно - за первую степень квалификации и до 35 лет - за высшую. На эти цели из бюджета региона планируется выделить почти 15 млн рублей. По данным омского минобра, аттестацию в 2023 году пройдут более 900 педагогов.

Ранее в Министерстве образования Омской области ТАСС рассказали, что в Омской области не хватает 546 учителей, из них 339 - в сельских районах. В регионе действует программа "Земский учитель", по которой было отобрано 10 человек из разных регионов страны. Они получат в сентябре компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей.