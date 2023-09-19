Киев предложил Еврокомиссии план по контролю за экспортом четырех групп агротоваров

Как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах - членах Евросоюза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киев представил Еврокомиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп украинских аграрных товаров, чтобы избежать проблем на рынках в странах ЕС. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров с Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах - членах ЕС, - написал он в Telegram-канале. - В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики".

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.