В Донецке планируют построить метрополитен после окончания боевых действий

Первый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков не уточнил сроки проведения соответствующих работ

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Замороженное в 2011 году строительство метро в Донецке возобновится после окончания боевых действий, сообщил в ходе прямого эфира с жителями региона первый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Чертков.

"Очень много вопросов было о Донецком метрополитене. Хочу развеять слухи, что метрополитена в Донецке не будет, и то, что мы будем закрывать те работы, которые были сделаны. Как только у нас прекратятся военные действия, поверьте, мы очень большие работы начнем по Донецку. И, естественно, метро в Донецке будет", - сказал Чертков, не уточнив сроков проведения работ.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, строительство метрополитена в Донецке началось в 1990-х годах, изначально планировалось возведение трех линий. Первую очередь планировалось ввести в эксплуатацию в 2000-х, однако сроки постоянно продлевались, пока в 2011 году объект не был законсервирован.