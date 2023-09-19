Суд поддержал предписание ФАС в отношение "Бонолит" по завышению цен на газобетонные блоки

По версии следствия, организации устанавливали и поддерживали монопольно высокую цену на газобетонные блоки с июля 2021 года по июль 2022 года включительно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы поддержал решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении производителей группы "Бонолит", компании которой поддерживали высокую цену на газобетонные блоки, сообщила пресс-служба ведомства.

"Суд поддержал решение и предписание ФАС в отношении производителей газобетонных блоков группы "Бонолит". Организации устанавливали и поддерживали монопольно высокую цену на газобетонные блоки с июля 2021 года по июль 2022 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Бонолит" - российская производственная структура, которая объединяет заводы, выпускающие продукцию из автоклавного газобетона на территории Центрального федерального округа. По информации ФАС, в состав компании входят ООО "Элгад-ЗСИ", ООО "Бонолит Калуга", АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", ООО "Эко-Золопродукт Рязань", ОАО "Бонолит - строительные решения", ЗАО "Аэробел". Еще в декабре 2022 года служба признала их нарушившими антимонопольное законодательство.

Как сообщает ведомство, при рассмотрении дела группа компаний снизила цены на блоки более чем в два раза, но попыталась оспорить решение и предписание службы в суде. По материалам антимонопольных дел также возбуждены дела об административных нарушениях и по итогам их рассмотрения будут рассчитаны оборотные штрафы для каждой компании.

В декабре 2022 года ФАС выдала организациям группы "Бонолит" предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Компании обязаны разработать и утвердить внутренний акт, предусматривающий порядок ценообразования и торгово-сбытовую политику на рынке газобетонных блоков ЦФО. Также при увеличении средневзвешенной цены на такие блоки на внутреннем рынке страны они должны будут информировать службу о причинах изменения их стоимости с приложением подтверждающих документов.