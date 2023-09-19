МВФ предоставит Марокко кредит в размере $1,3 млрд

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что сумма предоставлена на преодоление последствий климатических изменений

РАБАТ, 19 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Марокко долгосрочный кредит в размере $1,3 млрд для борьбы с последствиями климатических изменений. Об этом заявила в интервью марокканскому агентству Магриб Араб Пресс директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Международный валютный фонд и Марокко подписали соглашение на уровне экспертов о выделении королевству $1,3 млрд, чтобы помочь ему преодолеть последствия климатических изменений, - отметила Георгиева. - Именно изменение климата сейчас превращается в крупнейшую угрозу, с которой сталкивается мировое сообщество. Эта проблема оказывает на нас заметное влияние и станет одной из тем обсуждения в ходе саммита по Целям устойчивого развития, который пройдет в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН".

"Кроме того, на полях саммита мы обсудим средства, которые помогут международным институтам работать более эффективно", - сообщила Георгиева.