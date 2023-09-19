РБК: российские магазины могут отказаться от продажи новой Call of Duty

Как сообщает агентство, причиной отказа торговых точек может стать содержание сцен, призывающих к насилию против граждан РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Крупные сети магазинов бытовой техники и электроники в России не хотят продавать игры Call of Duty: Modern Warfare III, мировой релиз которой состоится в ноябре 2023 года. Причина отказа заключается в содержании сцен, призывающих к насилию против российских граждан, сообщает РБК со ссылкой на президента Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр, экс-руководителя российского представительства Nintendo (сейчас занимает пост гендиректора компании-импортера "Ачивка") Яша Хаддажи.

"Игра сoдержит призывы к нaсилию в отнoшении грaжданина России, мы считаем это неприeмлемым", - уточнил Хаддажи. По его словам, предварительное решение об отказе в продажах приняли после публикации тизера со сценой, которую можно трактовать как призыв к насилию против российских граждан.

Как пишет издание, в игре главным отрицательным персонажем выступает россиян Владимир Макаров. В трейлере показана группа людей, которые, предположительно, освобождают его из тюрьмы. В конце проморолика показана часть "сцены после титров", которой завершалась предыдущая часть серии: в ней террористы готовятся захватить коммерческий самолет РФ и получают сообщение на телефон: "No Russian". Сюжет новой части, согласно анонсам, может начинаться именно с этого эпизода, поскольку он будет прямым продолжением предыдущей игры серии.

В пресс-службе объединенной сети "М.Видео-Эльдорадо" и DNS заявили РБК о намерении отказаться от продажи игры. В DNS пояснили, что содержание игры может подпадать под действие ст. 282 Уголовного кодекс РФ о возбуждении ненaвисти либо врaжды, а равно унижeние челoвеческого достoинствa. Тематические ретейлеры "Бука" и ЭМСИ приняли аналогичное решение. В "Яндекс.Маркете" отказались отвечать на вопрос РБК о том, будет ли на платформе представлена новая часть Call of Duty. Представители Wildberries и Ozon на запросы издания не ответили.