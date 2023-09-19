Миллер заявил, что модернизация Автовской ТЭЦ повысила надежность снабжения Петербурга

В планах также провести работы на Василеостровской и Северной ТЭЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. ПАО "ТГК-1" (входит в "Газпром энергохолдинг") модернизировало производственные мощности одной из ключевых теплоэлектростанций Санкт-Петербурга - Автовской ТЭЦ. Работы удалось завершить на три месяца раньше плана, что позволит повысить надежность снабжения жителей города уже в новом отопительном сезоне, отметил на церемонии запуска обновленного оборудования председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Автовская ТЭЦ обслуживает около 1,5 млн жителей, а также обслуживает около 200 социально значимых детских, медицинских, образовательных учреждений. Все оборудование, которое нами было установлено в рамках модернизации, успешно прошло испытания и готово к работе под нагрузкой. Очень приятно отметить, что мы завершили работы на три месяца раньше, чем было установлено государственной программой. А это значит, что Петербург в новый отопительный сезон входит с новым, еще более надежным источником электроснабжения", - сказал Миллер.

Он добавил, что в планах холдинга модернизация других важнейших объектов энергетической инфраструктуры Петербурга - Василеостровской и Северной ТЭЦ.

В рамках модернизации Автовской ТЭЦ, начавшейся в 2019 году, в 2021 был обновлен седьмой турбоагрегат станции. Сегодня в эксплуатацию был введен обновленный шестой турбоагрегат электрической мощностью 123 МВт и тепловой 197 Гкал/ч. Обновление двух агрегатов суммарно увеличило электрическую мощность ТЭЦ на 49 МВт, а тепловую - на 58 Гкал/ч. При работе использовались высокоточные 3D-модели оборудования инженерных систем, что позволило не прерывать энергоснабжение на время обновления.

Автовская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией жителей Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов. Электроэнергия станции направляется в Единую энергетическую систему.