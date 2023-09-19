Грузооборот между Белоруссией и Россией вырос на 23% в январе - июле

Показатель приблизился к 30 млн тонн

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Грузооборот между Белоруссией и Россией за семь месяцев 2023 года вырос на 23% в годовом исчислении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов.

"За 7 месяцев 2023 года грузооборот между Беларусью и Россией приблизился к 30 млн тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году, а в стоимостном выражении мы выросли примерно на 10%. Отмечу также рост белорусского экспорта. Мы начали покупать больше белорусской техники, машин и оборудования. Кроме того, у нас хорошо развивается промышленная кооперация", - приводит его слова агентство БелТА.

Давыдов отметил успешное выполнение задач программы Союзного государства в таможенной сфере. "Ключевой элемент нашей союзной программы - создание межгосударственного таможенного центра. Это наиболее высокий уровень нашей кооперации и взаимодействия. По сути, у нас есть свой межгосударственный орган исполнительной власти, который принимает решения, в том числе влияющие на таможенное оформление", - сказал он.