Делегация иранских бизнесменов направляется в РФ для развития торговых связей

В состав делегации вошли 22 предпринимателя

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Иранская делегация, состоящая из 22 предпринимателей провинции Северный Хорасан, вылетела в Россию для расширения торгово-экономических связей. Об этом сообщил глава торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты региона Мазиар Занд.

"Делегация предпринимателей провинции [Северный Хорасан] выехала во вторник в Москву с целью расширения торговых связей и определения возможностей сторон", - рассказал Занд в интервью иранскому агентству IRNA. По его словам, в делегацию входят 22 предпринимателя, которые работают в различных сферах, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.

"Эта миссия также проводится с целью [выстраивания] диалога, [проведения] переговоров, развития экономических связей и торгового обмена между сторонами", - отметил Занд. Ожидается, что делегация встретится с послом Ирана в РФ Каземом Джалали, представителями Московской торгово-промышленной палаты и Российско-иранского делового совета, а также чиновниками и предпринимателями Калужской области.