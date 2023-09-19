Суд утвердил мировую по иску конкурсного управляющего "Открытия холдинга" к "Лукойлу"

Подробности достигнутого соглашения не приводятся

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о частичном оспаривании конкурсным управляющим "Открытия холдинга" сделки с "Лукойлом" по продаже "Архангельскгеолдобычи" в связи с заключением мирового соглашения, следует из данных на портале "Федресурс".

"Производство по заявлению конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника прекращено в связи с утверждением мирового соглашения", - сообщается на портале.

Подробности достигнутого соглашения не приводятся.

В мае стало известно, что конкурсный управляющий "Открытия холдинг" оспорил сделку с "Лукойлом" по продаже "Архангельскгеолдобычи", требуя признать частично недействительными несколько сделок, в том числе связанных с продажей "Лукойлом" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча" в 2016 году компании ООО "Открытие промышленные инвестиции", а также взыскать с "Лукойла" более 12 млрд рублей. "Лукойл" тогда заявлял, что намерен защищать свои законные интересы всеми доступными способами.

Летом 2022 года арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу, связанному с иском Федеральной антимонопольной службы России о признании недействительной продажи "Лукойлом" "АГД Даймондс" структуре "Открытия холдинга".

Сделка по продаже одного из крупнейший алмазодобывающих предприятий в России АО "Архангельское геологодобычное предприятие" компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд состоялась в 2017 году.